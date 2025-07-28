Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Kaya: 'Milyonlarca kamu emekçisinin taleplerinin sistematik bir şekilde görmezden gelindiği bir toplu sözleşme sürecine daha sessiz kalmayacağız'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi Hazırlık Toplantısı dolayısıyla Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklama yaptı.

Kaya'nın açıklaması sırasında, konfederasyona üye kamu çalışanları "3'e 5'e kanmayın inanırız sanmayın", "Maaşlar eriyor sabırlar taşıyor" ve "Hak hukuk dediniz ömrümüzü yediniz" sloganları attı.

Kaya, şunları kaydetti:

"Bugün her toplu sözleşme döneminden sonra biraz daha alım gücü düşen, özlük hakları kaybedilen, açlık ve yoksulluk sınırı arasında sıkıştırılan tüm kamu çalışanlarımız adına burada bulunuyoruz. Bugün, milyonlarca kamu görevlisinin geleceğini belirleyecek olan bir toplu sözleşme döneminin ilk günüdür. Ancak ne yazık ki bu görüşmeler artık bir iyileştirme pazarlığından ziyade, bir kaygı sözleşmesine dönüşmüştür. Her dönem biraz daha beklentilerin karşılıksız bırakıldığı ve milyonlarca kamu emekçisinin taleplerinin sistematik bir şekilde görmezden gelindiği bir toplu sözleşme sürecine daha sessiz kalmayacağız. İlk günden itibaren diyoruz ki, Şaşalı basın toplantılarında, boy boy sosyal medyalarda, klimalı salonlarda bangır bangır bağırdığınız talepleri alamayacaksınız, bizler bugün buradan o masaya oturmaya hazırız. Bizler bu meydanlardan çıkıp o toplu sözleşme masalarında memurun hakkını söke söke almaya talibiz."

"3600 EK GÖSTERGE TÜM KAMU ÇALIŞANLARINI KAPSAYACAK ŞEKİLDE GENİŞLETİLMELİDİR"

Kaya, taleplerini şöyle sıraladı:

"7456 sayılı Kanun kapsamında verilen seyyanen zam taban aylıklara yansıtılmalı, Ocak 2026 ayından itibaren yüzde 50 artırımlı olarak ödenmelidir. Ocak 2026 ayında öncelikli olarak enflasyon farkının maaşlara ilave edilmesi, daha sonra yüzde 30 artışla birlikte bir önceki yılın ekonomik büyüme oranı ücretlere eklenmeli, Temmuz 2026 ayında enflasyon farkı artı yüzde 25 artış sağlanmalıdır. 'Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar Kararı' ile 375 sayılı KHK ve eki cetveller, sil baştan yeniden düzenlenmeli, özel hizmet ve ek özel hizmet tazminatı ve yan ödeme puanları en az yüzde 30 oranında artırılmalıdır. Memurların vergi diliminin yüzde 15 olarak sabitlenmesi için düzenleme yapılmalıdır. Kamu çalışanlarımızın sendika üyelikleri, işçi sendikalarında olduğu gibi E-Devlet üzerinden özgür ve şeffaf biçimde yapılabilmeli, üyelik süreçlerine harcanan yüksek tutarlı kamu kaynakları israfa son verilerek tasarrufa dönüştürülmelidir. 3600 ek gösterge düzenlemesi, adil ve kapsayıcı biçimde yeniden ele alınmalı, tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde genişletilmelidir."