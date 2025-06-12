Devlet Memurları Sendikası toplu sözleşme görüşmeleri taleplerini sıraladı: 'Yıllardır görmezden gelinen haklarımızı istiyoruz'

2026-2027 yıllarını kapsayan 8’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak. Görüşmelere iki aydan az bir süre kala memurlar taleplerini dile getirmeyi sürdürüyor. Devlet Memurları Sendikası da konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Sendika tarafından yapılan açıklamada; memurların ekonomik sıkıntılar içinde her geçen gün daha fazla yıprandığı, açlık ve yoksulluk sınırları arasında yaşam mücadelesi verdiği ifade edildi. Verilen sözlerin ise artık tutulması gerektiği belirtildi.



'SINIRLARIMIZ ZORLANDI'

“Artık tahammül sınırlarımız zorlandı. Yıllardır görmezden gelinen haklarımızı istiyoruz” diyen sendika yetkilileri 8’inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri için öne çıkan taleplerini kamuoyu ile paylaştı. Talepler şu şekilde:





"Seyyanen zam, taban aylıklara yansıtılmalı ve yüzde 50 artırımlı ödenmeli. Gelir vergisi, yüzde 15’te sabitlenmeli ve ülkenin yıllık büyüme oranı her Ocak ayında maaşlara refah payı olarak yansıtılmalı. Tüm memurlara 15 bin TL lojman tazminatı ve 15 bin TL büyükşehir tazminatı verilmelidir. Ramazan ve Kurban Bayramlarında, memurlara net birer maaş tutarında bayram ikramiyesi ödenmelidir. Aile yardımı 10 bin TL, çocuk yardımı 5 bin TL olmalıdır. Fazla çalışma saat ücreti, aylık maaşın 1/160’ı oranında belirlenmelidir. 3600 ek gösterge, birinci dereceye gelmiş tüm memurlara verilmelidir. Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılmalı, mevcut personel diğer hizmet sınıflarına geçirilmelidir. Mühendislik Meslek Kanunu çıkarılmalı, Teknik Hizmetler Sınıfı’nın mali hakları güncellenmelidir. Kariyer uzmanlıklarında merkez-taşra ayrımı sona erdirilmelidir."