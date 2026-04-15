Devlet Opera ve Balesi, Atatürk’ün canlandırıldığı ilk opera ‘Yeniden Doğuş’u repertuvardan çıkardı: 'Atatürk’ü silemezsiniz'

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlatmasının 100. yılı dolayısıyla hazırlanan, Samsun Devlet Opera ve Balesi’nce sahneye konan “Yeniden Doğuş” operası İzmir’de bir süre sahnelendikten sonra Devlet Opera ve Balesi’nin repertuvarından çıkarıldı. Atatürk’ün Türk opera tarihinde ilk kez sahnelendiği operanın kurumun yeni sanat sezonunda yer almamasına tepki gösteren yurttaşlar Kültür ve Turizm Bakanlığı ile CİMER’e şikâyette bulundu. Verilen yanıtlarda “Gelecek yıllarda belki yeniden programa alınabilir” denirken eserin bestecisi ve librettisti Tevfik Akbaşlı duruma isyan etti.

“Bu ülkede bazı eserler başarısız olduğu için değil, tersine, beklenenden fazla karşılık bulduğu için engellenirler” diyen Akbaşlı Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, kararın gerekçesi olarak kendisine “Personelin Kuğu Gölü Balesi’nde görevlendirileceği” bilgisi verildiğini söyledi.

Ulusal repertuvar adına kabul edilemez olduğunu belirten Akbaşlı, “Halkın vergileriyle, büyük emek ve masraflarla hayata geçirilen, her gösterisi yüzde yüz dolulukla kapalı gişe oynayan, Türk tarihinin ilk ve tek Atatürk-Milli MücadeleKurtuluş Savaşı temalı operası ‘Yeniden Doğuş’, ülke çapında muazzam bir seyirci talebine rağmen repertuvardan çıkarıldı. Türkiye’de defalarca sahnelenmiş, seyirci açısından artık sürpriz barındırmayan bir klasik bale eserinin, bu topraklardan çıkmış, Milli Mücadele’yi ve Atatürk’ü anlatan ve seyirciyi güçlü biçimde etkileyen özgün bir eserin önüne geçirilmesi, kültürel tercihler açısından çok eleştirilebilir olmasının yanında, Kurtuluş Savaşı’nda hayatını kaybeden şehitlerimizin ve Atatürk’ün hatırası adına da çok onur kırıcıdır” dedi.

‘UTANÇ VERİCİ’

Durumun “utanç verici” olduğunu vurgulayan Akbaşlı, “Ulusal repertuvarımız, Milli Mücadele ruhunu yaşatan eserlerimiz, temcit pilavı misali sürekli tekrarlanan röpriz eserlere kurban edilmemeliydi; tam tersine, büyük emekle ve masrafla yaratılan yerli eserlerimiz pozitif ayrımcılığa, Batı’nın vasat kopyalarına karşı daha özenli bir koruma ve desteğe ihtiyaç duyuyor. Atatürk’ün vizyonuyla kurulan bu sanat kurumlarında, Atatürk’ün eserini kaldırarak bir yerlere mesaj mı vermek istendi, bilemiyorum. Bu kararın planlı bir Atatürk karşıtlığına işaret edip etmediği de tüm boyutlarıyla tartışılmalı” diye konuştu.

Akbaşlı, “Türk halkı, vergileriyle finanse edilen Cumhuriyet kurumlarının hangi zihniyetlerce yönetildiğini iyi bilmeli ve demokratik sınırlar içinde mutlaka bu kurumlara tepkisini göstermelidir” ifadelerini kullandı.