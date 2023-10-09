'Devletimiz emretsin Gazze’ye gideriz' diyen Halil Konakcı'nın polis korumasıyla gezdiği ortaya çıktı
Son dönem ifadeleriyle tepki çeken ve sosyal medya hesabından "Devletimiz emretsin en önde ben ve benim gibi Kudüs davası olan Müslümanlar Gazze’ye gideriz" diyen imam Halil Konakcı'nın polis korumasıyla gezdiği ortaya çıktı.
Atatürk, laiklik ve son olarak Hatay ile ilgili sözleri nedeniyle tepki toplayan Halil Konakcı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Konakcı, sosyal medyada kendisine yönelik "Türk halkı Filistin'e gidip savaşmalı, bizler dualarımız ile destek vereceğiz" paylaşımlarını yalanladı. İlgili sayfalara yanıt da veren Konakcı, "Bu arada, aciz yalancılar bilin ki Devletimiz emretsin en önde ben ve benim gibi Kudüs davası olan Müslümanlar Gazze’ye gideriz. Sizde her zaman ki gibi bankamatik önüne koşarsınız" ifadelerini kullandı.
Devamlı söylemediğim şeyleri bir resmimin üstüne yazıp söylemiş gibi yalan haber yapan kemalist sayfalar ve bu yalanlara hemen inanan, yönetilmesi kolay kemalist kitle iftira ile saldırıya geçmiş.— Halil KONAKCI (@halil_konakci) October 8, 2023
Bu arada, aciz yalancılar bilin ki Devletimiz emretsin en önde ben ve benim gibi… pic.twitter.com/Om7VKfGbQs
Paylaşımın ardından Konakcı'nın polis korumasıyla gezdiği ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan videoda Konakcı'nın etrafından takipçilerinin yanı sıra koruma polisi olduğu da görüldü. Konakcı'nın korunma gerekçesi ise merak konusu oldu.
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