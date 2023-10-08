Hatay'ın işgalini övmüştü: Diyanet'ten 'Halil Konakcı' açıklaması

Yayınlanma: 08.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 08.10.2023 - 03:00

Hilafet çağrısı yapan, laikliği, kadınları ve sanatçıları hedef alan İstanbul Pendik Uluçınar Camisi imamı Halil Konakcı bir vaazında, Hatay’daki Fransız işgalini övmüştü.

Konakcı, “Hatay’ın çoğunluğu Arap’tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle. O zaman da öyleydi. 1938’e kadar Fransız işgalindeydi. ‘Sınırın içinde mi kalsın dışında mı kalsın’ tartışmaları vardı. Ezan yasağı 1932’de geldi. Fransızlar, ezanı Hatay’daki Müslüman köylerinde, camilerinde yasaklamadılar. Yine Fransız işgalindeki Hatay merkezinde, köylerinde ezan ‘Allahü ekber’ diye okundu 1938’e kadar. 1938’de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında ilk yapılan iş ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız’ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar” ifadelerini kullanmıştı.

Konakcı hakkında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Halkın Kurtuluş Partisi, İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin ve Eğitim-İş Sendikası suç duyurusunda bulunurken, Diyanet İşleri Başkanlığı da inceleme başlatmıştı.

Cumhuriyet, imam Konakcı hakkında başlatılan incelemenin akıbetini öğrenmek için CİMER’e başvuru yaptı. 4 Ekim’de Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Disiplin ve Değerlendirme Daire Başkanlığı’ndan verilen yanıtta, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne yapmış olduğunuz başvurunuz incelenmiş olup 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 19. maddesi ile Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na aykırılık teşkil ettiği görüldüğünden talebinizle ilgili işlem tesisi mümkün bulunmamaktadır” dendi.

‘DİYANET KONAKCI’YI KORUYOR’

Yurtsever Hukukçular’dan Mustafa Mert Doğan, Diyanet’in Konakcı yanıtını Cumhuriyet’e değerlendirdi.

“Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 19. maddesi, soruşturma hakkında bilgi alınmasını çeşitli problemler ortaya çıkarma ihtimali taşıdığı durumlarda uygulama alanı bulabilir” diyen Doğan, “Halil Konakcı’nın söylemleri münferit bir açıklamadan ibaret değildir. Konakcı sosyal medya platformlarında sıkça benzer söylemlerde bulunmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı bu söylemler hakkında işlem yapma konusunda adım atmakta çekinceli davranmaktadır. Doğal olarak Diyanet’in bu cevabına dair her ne kadar kanun kapsamına uygundur değerlendirmeleri yapılsa da kurumun Konakcı’yı koruduğuna dair kaygıların haklı olduğunu söylemek gerekir” ifadelerini kullandı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Oktay Saral, Konakcı’ya ‘muhterem hocaefendi’ diyerek sahip çıkmıştı. Diyanet’e seslenen Saral, “Bu ülkenin değerleriyle bağdaşmayan insan namzetlerine yol vermeyin yoksa arkasını alamazsınız. Halil Konakcı’nın her daim yanındayız” ifadelerini kullanmıştı.

Diyanet, Konya Kayalar Camisi’nde doktorları hedef aldığı için açığa alınan imam Ahmet Gür’e disiplin cezası verildiğini ve yer değişikliği yapıldığını Cumhuriyet’e açıklamıştı.