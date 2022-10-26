Devletin ayarlarıyla oynamayın

26 Ekim 2022 Çarşamba, 12:43

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Manisa’da düzenleyeceği partisinin mitingi için İzmir’e geldi.

Havaalanında kendisini karşılamaya gelenler arasında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de vardı.

Devletin Valisi bir siyasi partinin başkanını karşılamaya gidiyor.

İlginç değil mi?

Buradan kendisine birkaç sorum olacak.

Sayın Köşger;

Diğer siyasi parti liderlerini aynı şekilde karşılıyor musunuz?

Eğer karşılıyor iseniz Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı defalarca İzmir’e geldi lakin siz karşılamada yoktunuz!

Peki neden?

Ya da Vali olarak Devlet adabı sadece Cumhur ittifakı partilerinin liderlerinin ziyaretlerinde mi aklınıza gelmekte?

Bakın size şunu hatırlatmak isteriz.

Vali, illeri idare etmek için görevlendirilen kişidir. Vali, illerin başında Cumhurbaşkanını temsilen bulunur.

Kendisi görev yaptığı ilin bir nevi Cumhurbaşkanı’dır.

O zaman Cumhurbaşkanı vekili olan bir zat-ı muhteremin siyasi parti liderini karşılamaya gitmesi yakışık alır bir durum mudur?

Kesinlikle hayır!

Bu ülkede iktidar da kim olursa olsun o iktidarın valisi veya memuru değildir.

Devlet bunun için vardır.

Devletin görev verdiği bu kişiler milletin emrinde, devletin usül ve erkanına uygun hareket etmek zorundadır.

Cumhuriyetin ilk döneminde 1936 -1939 yılları arasında valiler hem valilik hem de CHP’nin il başkanlığını yapmışlardı.

AKP ise 86 yıl önceki bu durumu iktidar olduğu 2022 tarihinden itibaren hep kullandı.

Ağızlarına pelesenk ederek “Siz bu CEHAPE zihniyetinin il teşkilatı başkanlarının vali olduğunu bilir misiniz?” diye sürekli her platformda dillendirdiler.

86 yıl önce olsa dahi biz buna da yanlış diyoruz.

Lakin yıl 2022…

Cumhuriyetimiz artık toy bir çocuk değil.

Bizden hiç kimse 2022 yılının dünyasında bir Valinin siyasi parti liderini karşılamaya gitmesini hatta güce ve iktidara bu denli boyun eğmesini kabul etmemizi beklemesin lütfen!

Vali, bir devlet memuru olarak bir siyasi partiye yakın veya diğer siyasi partilerden daha uzak bir ilişki içerisinde olamayacağını bilen en iyi kişidir.

Eğer protokole aykırı da olsa “Yasama organına olan saygının gereği olarak yaptım” derseniz;

Yasama organı olan TBMM’de vekili bulunan tüm siyasi parti liderlerini karşılamak zorunda olduğunuzu hatırlatmak isteriz sizlere.

Siz gelin devletin ayarlarıyla oynamayın!

Anayasa’nın size tarif ettiği sınırlar içerisinde kalın ve bu milletin sinir uçlarına dokunmayın!

Bir vatandaş olarak tek tavsiyem budur sizlere Sayın Valim!