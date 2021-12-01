Devletin zirvesinde Dedeağaç çelişkisi

01 Aralık 2021 Çarşamba, 08:03

Dün düzenlenen aylık olağan basını bilgilendirme toplantısında MSB yetkilileri, gazetecilerin sorularını yanıtladı. “ABD’nin, Yunanistan’ın Dedeağaç bölgesine yaptığı yığınaklanmayı nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna, “Rusya’nın Ukrayna ile yaşadığı gerilimin ardından ABD Avrupa Kuvvetler Komutanlığı’nın 2014’ten bu yana sürdürdüğü Atlantic Resolve operasyonu kapsamında daha önce Baltık bölgesinde yapılan faaliyetlerin şu anda Yunanistan üzerinden yapıldığı” yanıtını verdi.

Yetkililer, “Bunlar ABD’nin Avrupa güvenliğine katkı sağlamak üzere rotasyonel faaliyetler. Çok büyük bir yığınaklanma söz konusu değil. Gelişmeleri takip ediyoruz. Endişe edilecek bir durum yok” değerlendirmesini yaptı. Askeri yetkililer, “ABD’nin bölgede kalıcı bir konuşlanmaya gitmediğini, birliklerin sürekli değişim halinde olduğunu” vurgularken “Atlantic Resolve operasyonu kapsamında bölgeye yapılan sevkıyat konusunda ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı’nın internet sitesinde açık bilgilerin yer aldığına” dikkat çekti.

ERDOĞAN ‘RAHATSIZIZ’ DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Zirvesi dönüşü yaptığı açıklamada 30 Ekim’de Roma’da ABD Başkanı Joe Biden’la yaptığı görüşmede ABD’nin Yunanistan’ın Dedeağaç Limanı’nı kullanarak yaptığı askeri sevkıyat konusunu gündeme getirdiğini belirtmiş, “Dedik ki; bu Dedeağaç olayı nedir? Burada böyle bir üssün kurulması bizi, halkımızı ciddi manada rahatsız ediyor” ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan, 11 Kasım’da konuyla ilgili bir soru üzerine ise “Aslında sadece Dedeağaç bir üs değil, Yunanistan’ın kendisi şu anda ABD’nin bir üssü durumuna gelmiştir... Biz bunu tabii gerek Biden’la gerek ilgililerle Savunma Bakanım, Dışişleri Bakanım yaptıkları görüşmelerde sorduklar