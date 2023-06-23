Devre mülk dolandırıcılarına operasyon: 11 şüpheli tutuklandı!

Kocaeli'de, paravan şirketle iletişime geçtikleri devre mülk sahiplerinden 22 kişiyi 4 milyon TL dolandırdığı iddia edilen çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 23.06.2023 - 17:02
Devre mülk dolandırıcılarına operasyon: 11 şüpheli tutuklandı!
Abone Ol google-news

Kocaeli'de kurdukları paravan şirket aracılığıyla devre mülk sahibi kişilerle iletişime geçerek, devre mülklerini yüksek fiyatla satma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 

4 MİLYONLUK VURGUN!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen eşzamanlı operasyonda; 22 kişiyi 4 milyon TL dolandırdığı iddia edilen 15 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklandı, 1 şüpheli savcılıktan serbest bırakılırken, 3 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


dolandırıcılık dolandırıcı kocaeli mülk Operasyon şüpheli

İlgili Haberler

Yok böyle dolandırıcılık... Telefonunun 2 numarasını değiştirdiler, banka hesabını boşalttılar

Yok böyle dolandırıcılık... Telefonunun 2 numarasını değiştirdiler, banka hesabını boşalttılar
Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 6 sanığa milyonlarca lira para cezası

Kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 6 sanığa milyonlarca lira para cezası
'Hazine arazileri imara açılacak' vaadiyle milyonluk dolandırıcılık... 5 tutuklama!

'Hazine arazileri imara açılacak' vaadiyle milyonluk dolandırıcılık... 5 tutuklama!

En Çok Okunan Haberler