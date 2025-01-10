Devrilen forkliftin altında kalan kişi kurtarılamadı!

Yayınlanma: 10.01.2025 - 16:01

Güncelleme: 10.01.2025 - 16:01

Kaş-Kalkan kara yolunda parke çalışması Mustafa Yeşil'in (51) kullandığı forklift, sırasında refüje devrildi. Aracın altında kalan Yeşil, ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yeşil, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.