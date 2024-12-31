Bursa'da forkliftin altında kalan işçi kurtarılamadı!

Yayınlanma: 31.12.2024 - 12:50

Güncelleme: 31.12.2024 - 12:50

Bursa'da İnegöl Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında saat 10.30 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; fabrika girişinde seyreden operatör Hamit Ç. (46) yönetimindeki forklift, operatörün kontrolünden çıkarak devrildi. Operatör devrilen forkliftin altında kaldı. Olay yerine 112, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ağır yaralanan operatör, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Operatörün cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.