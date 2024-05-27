Devrilen hafriyat kamyonu otomobili ezdi: 3 yaralı

Hatay’da hafriyat kamyonu seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi. Hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi ve kamyon sürücüsü yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 15:43
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Feci kaza, Antakya - Altınözü yolu Narlıca mevkiinde meydana geldi.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, seyir halindeki başka bir otomobilin üzerine devrildi.

3 YARALI

Kaza sonrası ilk belirlemelere göre, hurdaya dönen otomobilden çıkarılan 2 yaralı ve kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin araç içerisindeki çalışmaları sürüyor.


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