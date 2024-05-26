Hatayspor son nefeste ligde kaldı!

Hatayspor, son hafta evinde Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti ve ligde kalmayı başardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.05.2024 - 21:17
Hatayspor son nefeste ligde kaldı!
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Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Hatayspor ile Rizespor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Hatayspor 2-0 kazandı ve ligde kalmayı başardı.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Fisayo Dele-Bashiru ve 57. dakikada Carlos Strandberg kaydetti.

Sezonu 41 puanla tamamlayan Hatayspor, son 4 haftada topladığı 8 puanla kümede kalmayı başardı.

Çaykur Rizespor ise sezonu 50 puanla noktaladı.


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