Devrilen kamyonun altında kalan acil tıp teknikeri öldü
Ankara'nın Haymana ilçesinde devrilen kamyonun altında kalan acil tıp teknikeri yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen sağlık personeli, kazada hayatını kaybeden kadının çalışma arkadaşları olduğunu görünce fenalık geçirdi.
Ş.U'nun kullandığı 06 PGY 10 plakalı kum yüklü kamyon, Bünyamin Adacı Caddesi Dörtyol Kavşağı yakınlarında freni patlayınca geri gelmeye başladı. Bu esnada şoför araçtan atladı. Kontrolden çıkan kamyon, kaldırıma çarptıktan sonra Haymana Devlet Hastanesinde görevli acil tıp teknikeri Betül Eratik'in (23) üzerine devrildi.
KURTARILAMADI
Kamyon lastiğinin üzerine geldiği Eratik, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen ambulanstaki Eratik'in çalışma arkadaşları fenalık geçirdi.
Eratik'in cenazesi Haymana Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere polis ekiplerince Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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