Devrilen minibüsün sürücüsü hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 10.12.2024 - 10:46

Güncelleme: 10.12.2024 - 10:46

Fethiye-Ölüdeniz yolu Oluklu mevkiinde Enes Y. idaresindeki 07 BBL 394 plakalı minibüs devrildi.

Yapılan ihbar sonrasında kaza yerine kısa zamanda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirledi.

Devrilen minibüsün altında kalan sürücüyü çıkarmak için ekipler yoğun çaba sarf etti. Kazada yaşamını yitiren Enes Y.'nin cenazesi savcının talimatı ile Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.