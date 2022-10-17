Devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Gaziantep’te şarampole devrilen otomobildeki 4 arkadaştan sürücü Yunus Emre Yıldırım (23) ile Berkay Koçer (22) yaşamını yitirdi, Hüseyin Yıldız (25) ve Hacı Yıldız (21) ise ağır yaralandı.
Gaziantep'in Araban ilçesi yakınlarında Gaziantep'ten yola çıkan Yunus Emre Yıldırım yönetimindeki 27 ALP 228 plakalı otomobil, Yavuzeli ilçesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştıkları otomobilden çıkarılan sürücü Yunus Emre Yıldırım ile arkadaşı Berkay Koçer'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralı olan Hüseyin Yıldız ve Hacı Yıldız ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı.
Yunus Emre Yıldırım ile Berkay Koçer'in cenazeleri, adli tıp morgunda yapılan otopsilerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Hastanede tedavisi süren Hüseyin Yıldız ve Hacı Yıldız'ın hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Video Haberler
- Alanya Kalesi'nde dalgalarla ortaya çıkan büyük keşif!
- Uçan arabalar için yapay zeka projesi
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
En Çok Okunan Haberler
-
- Prompter bozuldu, konuşması durdu
- 'O zaman herkesin yolu açık olsun'
- AKP'nin zengin ettiği patron...
- Madenci cenazelerindeki görüntüleri tepki çekti!
- AKP'li Kabaktepe'den skandal iddia
- Kalkavan'ın erkek arkadaşından 'vasiyet' açıklaması
- CNN Türk 'kömür' getirdi, profesör şaşırdı
- Muhalefet bu gayrimeşru teklife 'hayır' demeli
- O binayı kamuoyu iyi tanıyor!
- AKP’li vekil ve yöneticiler düğüne gitti