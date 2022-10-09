Ağrı'da kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
Ağrı'nın Tutak ilçesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Ağrı'nın Tutak ilçesinde Atilla Adıgüzel'in (44) kullandığı 04 DA 110 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile yanındakiler Yusuf Adıgüzel (21) ile Muhammet Ömer Adıgüzel (23) yaralandı.
İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan ve akraba oldukları belirtilen yaralılardan Muhammet Ömer Adıgüzel hayatını kaybetti.
Diğer 2 kişinin tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Tekstil atıklarını geri dönüştürerek ihracat yapıyor
- Noel Baba Kuş Cenneti, flamingoların evi oldu
- Karadağ'ın fotoğraf sergisi Folkart'ta açıldı
- 'İklim Atölyeleri' ile geleceği kurtaracak
- Otomobile çarpan hafif ticari araç fırın girdi
- Oyunculuk hayali için 12 ameliyat geçirdi
- 50 bin TL'lik altını sahibine teslim etti
- Şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar
- Bu kürek çok akıllı
- Esnafın heimlich müdahalesi hayat kurtardı
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da AVM'de silahlı çatışma
- Sadece izlemiyor, aynı zamanda...
- Seçim güvenliği için alarm zilleri
- CHP'den Süleyman Soylu'ya sert tepki
- Netflix’in yeni dizisi, Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi
- Eşi ile çocuğunu öldürdü, intihar etti
- 'Bardağı taşıran son damla rolü oynayabilir'
- MHP'lilerden festivalde 'sahne' baskını
- Cinsiyet eşitliği için 'Mor Masallar'
- AKP'li isimden partisine 'başörtüsü' uyarısı