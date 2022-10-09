Ağrı'da kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Ağrı'nın Tutak ilçesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

DHA
09 Ekim 2022 Pazar, 15:05
Ağrı'da kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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Ağrı'nın Tutak ilçesinde Atilla Adıgüzel'in (44) kullandığı 04 DA 110 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile yanındakiler Yusuf Adıgüzel (21) ile Muhammet Ömer Adıgüzel (23) yaralandı.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan ve akraba oldukları belirtilen yaralılardan Muhammet Ömer Adıgüzel hayatını kaybetti.

Diğer 2 kişinin tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Ağrı Kamyonet şarampol

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