Devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti

Kütahya’nın Emet ilçesi Düşecek köyünde devrilen traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 26.05.2024 - 08:05
Devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Düşecek köyünde ormanlık alana giden Hasan Şahin’in (26) kullandığı 43 PA 599 plakalı traktör, Mandıra mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

KURTARILAMADI

Kazayı gören köylülerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri traktörün altında kalan Hasan Şahin’in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Şahin’in cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Hasan Şahin’in, Çavdarhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yaptığı öğrenildi.


Kütahya haberleri traktör haberleri

İlgili Haberler

Kütahya'da polis memurunun ölümüne neden olan sanığa 25 yıl hapis cezası

Kütahya'da polis memurunun ölümüne neden olan sanığa 25 yıl hapis cezası
Kütahya'da faciadan dönüldü: Cip kafeye daldı!

Kütahya'da faciadan dönüldü: Cip kafeye daldı!
Kütahya’da uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli tutuklandı

Kütahya’da uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli tutuklandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan, Erdoğan'a karşı! 'Kapitalizm' eleştirisi: 'Fakiri daha da fakirleştiren bu sistem...'

Erdoğan, Erdoğan'a karşı! 'Kapitalizm' eleştirisi: 'Fakiri daha da fakirleştiren bu sistem...'
Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu
Ayhan Bora Kaplan davasında sanıklardan 2’si tahliye edildi

Ayhan Bora Kaplan davasında sanıklardan 2’si tahliye edildi
Galatasaray’da Dursun Özbek yeniden başkan seçildi!

Galatasaray’da Dursun Özbek yeniden başkan seçildi!
17. yüzyıla ait esrarengiz keşif... 'Şeytandan gelen mektup' deşifre edildi!

17. yüzyıla ait esrarengiz keşif... 'Şeytandan gelen mektup' deşifre edildi!
Karagümrük, Süper Lig’e galibiyetle veda etti!

Karagümrük, Süper Lig’e galibiyetle veda etti!
Okulda ‘hızlı hamburger yeme’ yarışması: 1 öğrenci hayatını kaybetti

Okulda ‘hızlı hamburger yeme’ yarışması: 1 öğrenci hayatını kaybetti
F1 Monako Grand Prix’sinde pole pozisyonu Leclerc’in oldu

F1 Monako Grand Prix’sinde pole pozisyonu Leclerc’in oldu