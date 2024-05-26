Devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti
Kütahya’nın Emet ilçesi Düşecek köyünde devrilen traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Düşecek köyünde ormanlık alana giden Hasan Şahin’in (26) kullandığı 43 PA 599 plakalı traktör, Mandıra mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
KURTARILAMADI
Kazayı gören köylülerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri traktörün altında kalan Hasan Şahin’in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Şahin’in cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Hasan Şahin’in, Çavdarhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yaptığı öğrenildi.
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