Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, annesi yaralandı
Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü Selçuk Akarı (47) yaşamını yitirdi, annesi Emine Akarı (65) yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Atça Mahallesi İncealan mevkiinde meydana geldi. Selçuk Akarı, kullandığı arkasında sepet takılı 09 U 2611 plakalı traktörün hakimiyetini toprak yolda kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, savrulup devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Selçuk Akarı yaşamını yitirirken, annesi Emine Akarı yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Emine Akarı, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Anne Akarı'nın sağlık durumunun iyi olduğu hayata tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Selçuk Akarı'nın cesedi ise, güçlükle traktörün altından çıkartılıp, aynı hastanenin morguna gönderildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
İlgili Haberler
- Batur: Aydınlık Türkiye’yi birlikte kuracağız
- İYİ Parti’de Başkanlık Divanı değişti, teşkilatlar Koray Aydın’dan alındı
- Halsey ve sevgilisi Alev Aydın Oscar'da tüm gözleri üzerine çekti
Video Haberler
- Tarlasındaki porsuğu görüntüleyen çiftçi gülümsetti
- Bulgaristan vatandaşları Edirne'den sonra Tekirdağ'da
- Çorum'da 2 orman yangınında 11 hektar alan zarar gördü
- Vücudu yanan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor
- Erkekler pas vermeyince belediye başkanını çağırdı
- Zabıtanın dilencilik yapan kişiye müdahalesi tepki çekti
- Alibeyköy Barajı'na giden dereden zehir akıyor iddiası
- İYİ Parti'den zeytinliklerin kesilmesine protesto
- Kavgayı ayırmak isterken kalp krizinden öldü
- Yengeme kötü davranıyorsun diyerek kardeşini vurdu
En Çok Okunan Haberler
- Önce bariyere çarptı sonra karşı şeride fırladı
- Hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı
- Ayvalık’ı leylekler bastı
- Ukrayna'dan korkutan savaş öngörüsü
- Yaşlı adam yaktığı ateşin içine düştü!
- Hakem durumu sonradan fark etti...
- Binada yaşayanlara şok: 'Heyelan olmuş gibi ses...'
- Hakan Çalhanoğlu'na özel tablo
- Konyaspor ikinciliği bırakmıyor!
- Kocaelispor'da gergin anlar! Polis devreye girdi...