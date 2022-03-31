İYİ Parti’de Başkanlık Divanı değişti, teşkilatlar Aydın’dan alındı

31 Mart 2022 Perşembe, 04:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin başkanlık divanını değiştirdi. Parti kurulduğundan bu yana teşkilat başkanı olarak görev alan Koray Aydın’ın, yeni divanda “siyasi işler başkanı” olması dikkat çekti. Teşkilat işleri de doğrudan Akşener’e bağlandı. Bu değişiklik kulislerde “Aydın pasifize edildi” şeklinde yorumlandı. Akşener’in, “parti yönetimini 6’lı masaya göre revize ettiği” ifade edilirken “partisini merkez sağ bloka daha da yakınlaştırdığı” belirtildi. Aydın’la birlikte, “teşkilatlarının eski MHP kökenlilerden oluştuğu” eleştirileri yapılmıştı.

"DİYARBAKIR" TIRPANI

İYİ Parti’nin yeni başkanlık divanında Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’na görev verilmemesi de dikkat çekti. Ağıralioğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Demokrasi ülkeye Diyabakır’dan geçer” sözlerini eleştirmişti. Kulislerde, Akşener’in Ağıralioğlu’nu uyardığı konuşulmuştu. Altı muhalefet partisinin genel başkan yardımcılarının oluşturduğu güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmalarına Bahadır Erdem’in yerine getirilen Şenol Sunat yeni divanda, “Seçim işleri başkanı” oldu. Akşener’in bu kararında “güçlendirilmiş parlamenter sistem masasının etkili olduğuna” dikkat çekildi. ? ANKARA

YENİ A TAKIMI’NDAN KİMLER VAR?

Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, Genel Sekreter Uğur Poyraz, Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır, Kurumsal İşler Başkanı Cihan Paçacı, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kamil Erozan, Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı Rıdvan Uz, Ortadoğu Politikaları Başkanı Salim Ensarioğlu, Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun, Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale, Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Mehmet Tolga Akalın, Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç Atabay, Toplumsal Politikalar Başkanı Ayfer Yılmaz, Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel, STK İşleri Başkanı Burak Akburak.