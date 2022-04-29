Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'te, devrilen traktörün sürücüsü Hanifi Kırtak (55), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA
29 Nisan 2022 Cuma, 13:18
Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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Kaza, dün akşam Sırasöğüt Mahallesi'nde meydana geldi.

Hanifi Kırtak'ın kullandığı traktör, kontrolünden çıkarak devrildi. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kırtak'ı Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kırtak, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kırtak'ın cenazesi, otopsinin ardından defin için yakınlarına teslim edildi.



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