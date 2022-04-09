Evinin önüne park ettiği traktörü yandı: 'Nasıl alev aldığını anlayamadık'

09 Nisan 2022 Cumartesi, 12:22

Germencik ilçesi Park Mahallesi'nde yaşayan Fatih Köse, 1 yıl önce 260 bin liraya satın aldığı 09 FK 532 plakalı traktörünü, 27 Mart'ta evinin önüne park edip, bir iş için Germencik'ten ayrıldı. Aynı akşam, traktörün motor kısmından önce dumanlar, ardından alevler yükseldi.

Durumu fark eden komşuları, ilk müdahaleyi hortumlarla su sıkarak yaptı, durum itfaiyeye bildirildi. Gelen ekipler, alevler römorka ve eve sıçramadan yangını söndürdü.

Traktör tamamen yanıp demir yığınına döndü, o anlar ise evin güvenlik kamerasına yansıdı.

'EVİMİZ DE YANABİLİRDİ'

Traktörünün yanmasının üzüntüsünü yaşadığını söyleyen Fatih Köse, "Traktörü tarladan geldikten sonra evimin önüne park etmiştim. Birkaç saat sonra yangın çıkmış. Traktörün nasıl alev aldığını anlayamadık. Traktörü aldığımız bayiyle görüştük. Henüz bir şey demediler. Bir bakıma buna da 'şükür' diyoruz. Alevler evimize de sıçrayıp, yakabilirdi. Evde yaşlı annem ve babam vardı. Annem yatalak. Allah korudu. İlgili yerlere şikayet ve suç duyurumuzu yaptık. Beklemekten başka yapacak bir şeyimiz yok" dedi.