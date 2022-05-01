Yolcu treni hemzemin geçitte traktöre çarptı: Sürücü öldü
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kontrolsüz hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı traktördeki Hasan Hüseyin Arıcı (67), hayatını kaybetti.
Kaza, 1 Mayıs saat 12.00 sıralarında Ödemiş Üçeylül Mahallesi'ndeki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Ödemiş-İzmir seferini yapan yolcu treni, kontrolsüz hemzemin geçitte traktöre çarptı.
YOLA SAVRULDU, KURTARILAMADI
Çarpmanın şiddetiyle traktör sürücüsü Hasan Hüseyin Arıcı, yola savruldu. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Arıcı, kurtarılamadı.
Olay yerine gelen Arıcı'nın yakınları sinir krizi geçirirken, cenaze Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Trendeki yolcular da tahliye edilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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