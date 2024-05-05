'Devrim' direnişinde mezunlar ve milletvekilleri de ODTÜ’lülerle yürüdü

ODTÜ öğrencileri, geleneksel 35. Bahar Şenliklerini Devrim’de yapmalarını engelleyen atanmış rektörleri Verşan Kök’e karşı eylemlerini dün sonlandırdı. Öğrenciler kendi şenliklerini yapacaklarını açıkladı.

Eylül Barut
Yayınlanma: 05.05.2024 - 04:00
'Devrim' direnişinde mezunlar ve milletvekilleri de ODTÜ’lülerle yürüdü
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Kök, geçen günlerde öğrencilere attığı mailde rektörlük binasının “Üniversite Yönetim Kurulu’nun 11 Temmuz 2023’te aldığı kararla gösteri alanı olarak belirlenen alanın dışında” olduğunu söylemiş ve “provokasyon” nitelemesinde bulunmuştu. Ayrıca okula girişlerinde bir engel bulunmayan mezunlara giriş yasağı getirilmişti. Yasağı protesto eden mezunlar dün saat 15.00’te toplandı.

Yerleşkenin giriş kapısına yürüyen mezunlara CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP Ankara milletvekilleri Aliye Timisi ve Okan Konuralp ile DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun ve Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü eşlik etti. Mezunlar öğrencilerle el ele rektörlüğe yürüdü. Kalabalık grup sık sık “Verşan Kök ODTÜ’ye rektör olamaz”, “Devrimci ODTÜ, Devrim’de şenlik”, “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları attı.

‘BİZ HEP GELECEĞİZ’

ODTÜ MD Başkanı Baki Arslan, mezunlara yönelik giriş yasaklarına ilişkin “Gelemezsin, giremezsin dediler ama biz hep buraya geleceğiz. Çünkü ODTÜ bizim. Onlar gidecek biz kalacağız. Bu okul böyle yüce bir makamı işgal eden bir kayyumu, atanmış rektörü ilk defa görüyor” diye konuştu. Arslan öğrencilerden desteklerini çekmeyeceklerini kaydederek “Bu sadece prova, asıl şenliği Devrim’de hep birlikte, gittiğinde yapacağız” dedi. Konuşmaların ardından alternatif şenliğin bir ön gösterimi olarak Moğollar ve Kamufle grupları öğrencilere konser verdi.

‘BİZ DE TANIMIYORUZ'

Rektörlük önünde, Uluslararası Gençlik Topluluğu (UGT) basın açıklamasında bulundu. Açıklamada “Devrim de şenlik de bizimdir. ODTÜ öğrencileri olarak bize ait olanı hep sahipleneceğiz. Bizi tanımamakta ısrarcı olan rektörlüğü şimdi de biz tanımıyoruz” denildi.


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