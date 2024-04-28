ODTÜ dört gündür direniyor: Mezunların girişi engelleniyor

Yayınlanma: 28.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.04.2024 - 04:00

Gece rektörlük önünde kalan öğrencilere Çankaya Belediyesi’nce dağıtılan çay ve çorbalar da engellenmeye çalışıldı. Öğrencilerden gelen bilgiler doğrultusunda dün, iç hizmetlerce ikram aracının okul yerleşkesinin dışına çıkarılması denendi. Görevliler ise Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in talimatı olmadan çıkamayacaklarını söylediler.

ZORLUK ÇIKARILDI

Alanda ilk günden beri bulunan öğrencilerden biri, Çankaya Belediyesi’nin araçlarının yerleşkeye girmesine sürekli zorluk çıkarıldığına değindi. Rektörlüğün Çankaya Belediyesi’nin çekilmesini istediği öne sürüldü. Aynı zamanda rektörlük de dün öğrencilere çay ve çorba dağıtmaya başladı. Girişlerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamasına karşın mezunların ve misafirlerin okula girişinde de zorluk çıkarıldı. Rektörlük binası önünde kurdukları çadırlarda sabahlayan öğrenciler ise eylemlerini sürdürmekte kararlı.

