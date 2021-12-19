Devrim şehidi Kubilay için on beşinci kez koşulacak

19 Aralık 2021 Pazar, 12:38

İzmir Büyükşehir Belediyesi Menemen'de 92 yıl önce meydana gelen kanlı ayaklanmada Cumhuriyet karşıtı güçler tarafından şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve arkadaşlarını 23 Aralık Perşembe günü düzenlenecek 15. Kubilay Yol Koşusu ile anıyor. Pandemi nedeniyle geçen yıl sanal ortamda düzenlenen koşu, bu kez lisanslı 200 atletin katılımıyla Menemen’de yapılacak. Karaağaç Yolu’nda 08.00’de başlayacak 10 kilometrelik koşu, Şehit Asteğmen Kubilay Anıtı önünde son bulacak. Yarış genç erkek ve genç kadınlarda 2002-2003 doğumlular, büyük erkek ve büyük kadınlarda 2001 ve üzeri doğumlular kategorilerinde düzenlenecek. Anlamlı koşuda dereceye giren sporculara kupa, madalya ve ödülleri de törenle dağıtılacak.

Koşuya katılacak sporcular ve hakemler için Fuar Basmane kapısı önünden 23 Aralık Perşembe günü saat 06.45’te otobüs kaldırılacak. Yarışın kit dağıtımı, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu'ndan 20-22 Aralık tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında yapılacak. Belirlenen tarihe kadar kayıt işlemlerini tamamlamış şehir dışından gelen koşucular, 23 Aralık sabahı 06.00-06.45 arası yarış kitini teslim alabilecek.