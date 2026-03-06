Devrim Yasalarının 102. yıldönümünde Hizbuttahrir 50 farklı bölgede hilafet toplantıları düzenledi

İktidarın gerici uygulamaları ve laiklik savunuculuğunu hedef alması, gerici yapılara hareketlilik sağladı. Bu kapsamda Yargıtay’ca terör örgütü sayılan Hizbuttahrir, Cumhuriyet’in laik niteliğini belirleyen 3 Mart Devrim Yasalarının 102. yıldönümünde yurdun 50 farklı bölgesinde “Hilafet sadece bir tercih değil şeri ve siyasi zorunluluktur” başlıklı hilafet toplantıları düzenledi.

KOCAELİ VE YALOVA’DA TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Selefi örgüt toplantılarını 3 Mart akşamına denk gelecek şekilde 50 farklı bölgede eşgüdümlü olarak gerçekleştirdi. Bu kapsamda toplantıların yapıldığı yerlerden birisi de Kocaeli’nin Darıca ilçesi oldu. Örgütün Türkiye yetkilisi ve propaganda yayını Köklü Değişim Dergisi’nin Genel Sorumlusu Mahmut Kar burada konuştu. Dikkat çeken yerlerden bir diğeride Yalova ili oldu. Yalova’nın Elmacık köyünde 29 Aralık 2025’te selefi-cihatçı terör örgütü IŞİD’e yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 polis şehit olmuştu.

Hizbuttahrir'in Türkiye'de bulunan temsilciliklerinin haritası

İZMİR’DEN VAN’A UZANAN TOPLANTI AĞI

Yalova ve Kocaeli’nin yanı sıra örgüt Başkent Ankara’nın Altındağ, Keçiören, Çubuk, Sincan ve Çankaya ilçelerinde eşgüdümlü olarak ayrı ayrı toplantı gerçekleştirdi. Ankara’daki duruma benzer bir şekilde örgüt İstanbul’da da Üsküdar, Arnavutköy, Bağcılar, Esenler, Esenyurt, Küçükçekmece ve Sultangazi ilçerindeki temsilciliklerinde toplantı düzenledi. Bunların yanı sıra İzmir’de 1, Bursa’da 1, Aydın’da 2, Konya’da 2, Karaman’da 1, Aksaray’da 1, Niğde’de 1, Mersin’de 1, Adana’da 1, Şanlıurfa’da 2, Diyarbakır’da 3, Hatay’da 1, Van’da 1, Gaziantep’te 1, Adıyaman’da 1, Batman’da 1 noktada toplantılar yapıldı.

‘RÂŞİDÎHİLÂFET’E GEÇİLME ÇAĞRISI

Örgütün toplantılarında ise hilafetin kaldırılmasıyla Müslümanların sahipsiz kaldığı iddia edilerek; hilafetin sadece tarihsel ve dinsel bir konu olmadığı; siyasi, askeri ve ekonomik alanları da kapsayan “mutlak bir zorunluluk olduğu anlatıldı. Bundan hareketle de toplantılarda İslamlık inancının tam anlamıyla uygulanabilmesi için Kuran’da yer alan ayetlerdeki “Râşidîhilâfet”e geçilmesi gerektiği savunuldu.