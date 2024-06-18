Diamond Tema hakkında yakalama kararı çıkartıldı

Yayınlanma: 18.06.2024 - 19:03

Güncelleme: 18.06.2024 - 19:03

"Yer6" sosyal medya hesabında povakatif ifadeler nedeniyle yurt dışında olan sosyal medya kullanıcısı Diamond Tema hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kararı sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:

"Yer6 adlı sosyal medya hesabında paylaşılan video içeriğinde Peygamberimizle ilgili kullanılan hakaret içerikli, çirkin ve provokatif ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan, paylaşımın yapılmasının ardından derhal 16.06.2024 tarihinde resen soruşturma başlatılmış olup, şüpheli Diamant Tema'nın yurtdışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır."