Gericilerin hedefi olmuştu: Hakkında soruşturma açılan Diamond Tema: 'O zevki tattırmayacağım'

Yayınlanma: 18.06.2024 - 00:12

Güncelleme: 18.06.2024 - 00:21

"Yer6" isimli Youtube kanalında şeriat yanlısı Asrın Tok ile tartışan Diamond Tema hakkında soruşturma açılmıştı.

Diamond Tema gelişmelerin ardından aynı isimli Youtube kanalından canlı yayın açtı. Diamond Tema, burada yaptığı açıklamalar ile yurt dışında kalacağını ve bunun sebeplerini açıkladı.

"O ZEVKİ TATTIRMAYACAĞIM"

Kendisi hakkında ölmesini isteyen insanların olduğunu belirten Diamond Tema, "Bir daha Türkiye'ye geldiğimde istiyorlarsa tutuklarlar, nezarete atarlar, mahkemeye çıkarız, ifade veririz. Hiç problem değil ama ben bunu bu hafta yaşamak istemedim.

Bu olay gündemdeyken, herkes benim ölmemi, hepse atılmammı istiyorken internette ters kelepçeyle fotoğraflarımın paylaşılmasını istemiyorum. Bunları mutlu etmek istemiyorum. Ya gördünüz müydü, siz bak ne hale geldi demelerini istemiyorum. O zevki tattırmayacağım." ifadelerini kullandı.

Diamond Tema olaylar üzerinden 4-5 ay geçtikten sonra 'olay soğuduğunda' Türkiye'ye dönebileceğini ifade ederek, "O zaman kimsenin de umurunda olmaz ama ben bu adamlara yenilmiş olmayacağım bu konuda" dedi.

"MUHALEFETTEN SES ÇIKMIYOR"

Diamond Tema konuşmanın devamında muhalefet partilerinden destek istedi:

"Muhalefet partilerinden ses çıkmıyor. Bu ülkeye şeriatın gelmesi gerektiğini söyleyen bir adama karşı Laikliği ve Cumhuriyeti savunuyorum.

Ben bu ülkeyi savunuyorum.

Bugün beni harcarlar, sustururlar; yarın sıra size gelir."