Yayınlanma: 17.06.2024 - 10:42

Güncelleme: 17.06.2024 - 10:42

"Yer6" adlı YouTube kanalında şeriat yanlısı sosyal medya ünlüsü Asrın Tok ile agnostik yazar Diamond Tema arasında yapılan tartışma, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Görüntüler ardından Diamond Tema ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Diamond Tema kimdir? Diamond Tema kaç yaşında, nereli?

DİAMOND TEMA KİMDİR?

Diamond Tema 1994 Yılında Arnavutluk'ta dğmuş Agnostik Yazar Ve Youtuber'dır. 96 yılında Türkiye’ye taşındığı için okulu burada okuyup askerliğini de burada yapmıştır. Yunanistan ve İtalya’da 2 yıl kadar yaşayan Tema, kendisini Türk olarak tanıtıyor. 2 yıl kadar yerel TV’lerde yayın yönetmenliği yaptı, Osmanlı Tarihi’yle alakalı belgeseller çekti.

Youtube'da Tarih , Felsefe ve Bilim İle İlgili İçerikler Üretmektedir. Diamond Tema, "Agnostisizm ve İlâhi Tragedya" isimli kitabı ile de tanınmıştır.