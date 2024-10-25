DİAYDER davasında avukata gözaltı: Duruşma sırasında alındı

Yayınlanma: 25.10.2024 - 13:19

Güncelleme: 25.10.2024 - 13:41

Ankara Kahramankazan'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) yerleşkesine 23 Ekim'de gerçekleştirilen ve Makine Mühendisi Zahide Güçlü Ekici, teknisyen Hasan Hüseyin Canbaz, kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun, güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ile ticari taksi şoförü Murat Arslan'ın şehit edilmesine ilişkin terör saldırısı sonrası Türkiye genelinde PKK'ye yönelik geniş çaplı operasyonlar başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmalar kapsamında 44 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Bu sabah belirlenen adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında örgütün Sosyal Alan ve Kurumlar Sözcülüğüne bağlı "Avukatlar Boyutu" içerisinde faaliyet yürüttüğü iddia edilen bir avukat hakkında da yakalama kararı verildi.

AVUKAT DURUŞMADA GÖZALTINA ALINDI

Bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, PKK ile iltisaklı olduğu iddiasıyla Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) yönetici ve üyelerinden oluşan 23 kişinin "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından yargılanan sanıkların avukatlarından Bedirhan Sarsılmaz, duruşma sırasında mahkeme salonuna giren emniyet görevlileri tarafından gözaltına alındı.