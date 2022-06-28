Dicle Nehri kıyısında 2 bin 26 kök Hint keneviri ele geçirildi

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, Dicle Nehri kıyısındaki arazide ekili 2 bin 26 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

DHA
28 Haziran 2022 Salı, 12:07
Dicle Nehri kıyısında 2 bin 26 kök Hint keneviri ele geçirildi
Abone Ol google-news

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde imal eden ve ticaretini yapan kişilere yönelik Diyarbakır'da çalışma başlatıldı. N.Ç.’nin (44), Dicle Nehri kıyısındaki arazide Hint keneviri yetiştirdiği tespit edildi.

YAKILARAK İMHA EDİLDİ

Arazide ekili 2 bin 26 kök Hint keneviri ele geçirildi. N.Ç. gözaltına alınırken, Hint kenevirleri yakılarak imha edildi. N.Ç.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 


Dicle Nehri Hint keneviri uyuşturucu Operasyon
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler