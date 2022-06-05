Dicle Nehri'ne giren 3 genç boğuldu
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren ve akıntıya kapılarak gözden kaybolan 3 lise öğrencisi boğuldu.
Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Bağıvar Mahallesi'nde öğlen saatlerinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 4 lise öğrencisi, akıntıya kapıldı. Gençlerden 1'i yüzerek kıyıya ulaşmayı başarırken, 3'ü gözden kayboldu.
İhbarla bölgeye İtfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1,5 saat sonra 3 gencin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Video Haberler
- Mahalleli tepki gösterince kaçtı
- Benzinlikte kar maskeli gasp
- ''Artık adalet istiyorum''
- Fransa’yı fırtına vurdu: 1 ölü, 35 yaralı
- Yardımına işte böyletiştiler
- Kuyumcuyu soymaya geldi, korkup kaçtı
- İYİ Parti ve Akşener'e 'Milletin Kürsüsü' davası
- İskeleden düşerek hayatını kaybetti
- Arnavutköy’de otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı
- Önce ateş açtı, sonra bıçakladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Koca 4 kişinin test sonucunu açıkladı
- Peker'den 'sokak' ve 'seçim günü' mesajları
- Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar yatacak?
- 'Ölüm tehditleri alıyorum'
- 'Atatürk Havalimanı'na ilişkin yeni belge ortaya çıktı!
- AKP'den yeni adaylık açıklaması
- Pique ve Shakira cephesinden ilk açıklama
- 'Kazanamaz' diyenler önde!
- 'Yetiştirip köle gibi kullanmak istiyorlar'
- Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a 10 soruyu hatırlattı