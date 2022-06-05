Dicle Nehri'ne giren 3 genç boğuldu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren ve akıntıya kapılarak gözden kaybolan 3 lise öğrencisi boğuldu.

DHA
05 Haziran 2022 Pazar, 14:48
Dicle Nehri'ne giren 3 genç boğuldu
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Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Bağıvar Mahallesi'nde öğlen saatlerinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 4 lise öğrencisi, akıntıya kapıldı. Gençlerden 1'i yüzerek kıyıya ulaşmayı başarırken, 3'ü gözden kayboldu.

İhbarla bölgeye İtfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1,5 saat sonra 3 gencin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


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