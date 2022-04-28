Dicle Nehri'nde ölen binlerce balık su yüzeyine çıktı
Diyarbakır’da 2020-2021 yıllarında gerçekleşen toplu balık ölümlerine bu yıl da rastlandı. Dicle Nehri'nde binlerce balık sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı öldü. Su yüzeyini kaplayan balıkların görüntüsü tedirginlik yaşattı.
Diyarbakır’dan geçen Dicle Nehri, birçok balığa ev sahipliği yapıyor. 2020 -2021 yıllarında gerçekleşen toplu balık ölümlerine bu yılda rastlandı. Sur ilçesine bağlı Sarılar Mahallesinden geçen Dicle nehrinin bulunduğu alanda ölen binlerce balık, su yüzeyini kapladı.
Kötü manzarayı gören vatandaşlar tedirgin oldu. Mahalle sakini Veysi Aslan, aynı yerde 2 yıl önce de balık ölümleri olduğunu anımsattı. Bu senede balık ölümleri olunca şaşırdıklarını belirten Aslan, “Dün etkili olan yağışlardan mı? Ya da başka bir nedenden mi? Bilmiyoruz. Ama yetkililerin gelip burada inceleme yapmaları gerekmektedir. İnsan sağlığı açısından zararlı olabilir” dedi.
Video Haberler
- 8 kişinin bulunduğu otomobil alev aldı!
- Orman yangınlarına karşı 'akıllı ihbar sistemi' kuruldu
- Gaziyi, 'Kim olursa olsun' diyerek dövdüler
- Kontrolünü kaybeden otomobil su kanalına uçtu
- Ekrem İmamoğlu'ndan 'kumpas' açıklaması
- Muğla'da metan gazı faciası
- 'Başlıyoruz...'
- Sultangazi'de 5 katlı binada yangın çıktı
- Yurttaşlar maske kararı hakkında ne düşünüyor?
- DEVA Partisi seçime kendi adıyla ve logosu ile girecek
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yolunuz açık olsun, ayrılın bizden'
- CHP'den ilk açıklama geldi
- 6’lı masa aday konusunda uzlaştı
- Ahmet Necdet Sezer sessizliğini bozdu
- 'Müjde'si alkışlanmayan Nebati: 'Akşam uyuşukluğu...'
- Twitter'ın satışının ardından ünlülerden radikal karar
- 'Emniyet, belediyede gözaltına almak için 8 gün bekledi'
- DEVA'dan 'seçim' kararı
- 'Kusura bakmasınlar...'
- İktidarın erken seçim planını açıkladı