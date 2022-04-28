Dicle Nehri'nde ölen binlerce balık su yüzeyine çıktı

28 Nisan 2022 Perşembe, 10:29

Diyarbakır’dan geçen Dicle Nehri, birçok balığa ev sahipliği yapıyor. 2020 -2021 yıllarında gerçekleşen toplu balık ölümlerine bu yılda rastlandı. Sur ilçesine bağlı Sarılar Mahallesinden geçen Dicle nehrinin bulunduğu alanda ölen binlerce balık, su yüzeyini kapladı.

Kötü manzarayı gören vatandaşlar tedirgin oldu. Mahalle sakini Veysi Aslan, aynı yerde 2 yıl önce de balık ölümleri olduğunu anımsattı. Bu senede balık ölümleri olunca şaşırdıklarını belirten Aslan, “Dün etkili olan yağışlardan mı? Ya da başka bir nedenden mi? Bilmiyoruz. Ama yetkililerin gelip burada inceleme yapmaları gerekmektedir. İnsan sağlığı açısından zararlı olabilir” dedi.