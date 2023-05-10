Dicle Nehri'nde erkek cesedi bulundu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Dicle Nehri kıyısında kimliği belirsiz, 20'li yaşlarda erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA
Yayınlanma: 10.05.2023 - 18:48
Dicle Nehri'nde erkek cesedi bulundu
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Diyarbakır'da öğleden sonra Sur ilçesine bağlı Kırsal Bağıvar Mahallesi’nde Dicle Nehri kıyısında hareketsiz halde bir kişinin yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan cesette yapılan incelemede, herhangi bir kimliği rastlanılmadı. 

20'li yaşlardaki erkek cesedi, otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.  


Dicle Nehri

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