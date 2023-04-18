Kötü koku yayılan evde ceset bulundu

Adana'da 3 katlı binanın üst katından kötü koku yayıldığı ihbarı üzere adrese gelen polis, çilingir yardımıyla girdiği evde yalnız yaşayan Yasin Kolcu'nun (69) cansız bedenini buldu. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.04.2023 - 10:17
Kötü koku yayılan evde ceset bulundu
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Adana'da gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'nde 3 katlı binanın en üst katından kötü koku yayıldığını fark eden daire sakinleri, durumu polise bildirdi.

Adrese gelen polis, zili çalmasına rağmen kapıyı açan olmayınca çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla eve giren polis, yalnız yaşayan Yasin Kolcu'nun cesediyle karşılaştı. İlk belirlemelere göre vücudunda darp, delici ve ateşli silah yarasına rastlanmayan Kolcu'nun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Kolcu'nun kesin ölüm nedeni, yapılacak otopside belli olacak.




Adana ceset

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