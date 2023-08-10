Dicle Nehri'nde kaybolmuştu... Cansız bedeni bulundu
Dİyarbakır'da Dicle Nehri'nde kaybolan kişinin cansız bedeni suya girdiği noktaya 1,5 kilometre mesafede bulundu.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde dün saat 01.30 sıralarında Dicle Nehri'ne giren kişinin kaybolması üzerine ihbar yapıldı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye arama ve kurtarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Aralıksız süren çalışmalarda bugün saat 11.30 sıralarında kayıp kişinin suya girdiği noktaya 1,5 kilometre mesafede cansız bedeni bulundu.
Ceset incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Ölen kişinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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