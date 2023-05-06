Yüzmek için girdiği Dicle Nehri'nde kayboldu... Arama çalışmaları başlatıldı!

Yayınlanma: 06.05.2023 - 16:45

Güncelleme: 06.05.2023 - 16:45

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde Diyar Güzel (20), yüzmek için girdiği Dicle Nehri’nde akıntıya kapılarak kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Güçlükonak ilçesi Akdizgin köyü Ali Dino Kasrı mevkiinde meydana geldi. Diyar Güzel, yüzmek için girdiği Dicle Nehri’nde akıntıya kapılarak kayboldu. Çevrede piknik yapanlar durumu fark edip jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Diyar Güzel için, dalgıçlar arama çalışması başlattı.



