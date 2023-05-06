Yüzmek için girdiği Dicle Nehri'nde kayboldu... Arama çalışmaları başlatıldı!
Şırnak’ta 20 yaşındaki Diyar Güzel, yüzmek için girdiği Dicle Nehri’nde akıntıya kapılarak kayboldu. Güzel için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.
Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde Diyar Güzel (20), yüzmek için girdiği Dicle Nehri’nde akıntıya kapılarak kayboldu.
ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Güçlükonak ilçesi Akdizgin köyü Ali Dino Kasrı mevkiinde meydana geldi. Diyar Güzel, yüzmek için girdiği Dicle Nehri’nde akıntıya kapılarak kayboldu. Çevrede piknik yapanlar durumu fark edip jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Diyar Güzel için, dalgıçlar arama çalışması başlattı.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Habertürk'ten dikkat çeken hamle
- Büyükşen çifti cinayeti davasında karar çıktı
- İnce'den ikinci tur sinyali: Tahmin ederler
- Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'ndan usulsüz pusula kararı
- Millet İttifakı'nın ekonomi kadrosuyla ilgili açıklama
- AKP'li Özlem Zengin'den dikkat çeken çıkış
- Bozdağ kaset bekliyor!
- Erdoğan’ı korumak için çalışıyoruz(!)
- AKP, yüksek takipçili hesapları satın aldı iddiası!
- Bir skandal da Hollanda'da!