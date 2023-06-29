Dicle Nehri’nde kıyafetleri bulunmuştu: Cansız bedenine ulaşıldı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde Dicle Nehri’nde kaybolan yabancı uyruklu genç, arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu.

İHA
Yayınlanma: 29.06.2023 - 11:45
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde dün akşam Dicle Nehri kenarında Eshet El Hemellas'e ait elbise ve ayakkabı bulundu.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve arama kurtarmaları ekipleri sevk edildi.

Dün aramalrduara başlayan ekipler, gece yarısı çalışmaları durdu. Sabah arama çalışmalarına devam eden ekipler, 26 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaştı.

Cenaze otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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