Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde dengesini kaybederek düştüğü Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan Ahmet T.'nin cansız bedenine ulaşıldı.
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Akdizgin köyü yakınlarında dün arkadaşlarıyla gittiği piknik esnasında dengesini kaybederek Dicle Nehri'ne düşen Ahmet T.'nin bulunması için AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışması yürüttü.
Diyarbakır AFAD, Tatvan Emniyet Müdürlüğü "kurbağa ekibi", Batman Su Üstü Arama ve Kurtarma ile Cizre Belediyesi ve JAK timlerinin de katıldığı çalışmalar sonucunda, Ahmet T.'nin cansız bedenine akıntıya kapıldığı yerin yaklaşık 2 kilometre uzağında ulaşıldı.
Cenaze otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sinan Ateş'in ailesinden açıklama
- İmamoğlu kavgası başka bir yere gidiyor
- MHP'de Sinan Ateş istifaları
- Büyük ikramiye isabet eden bileti satan bayii konuştu
- 'Sinan Ateş cinayeti siyasi, katilleri firarda'
- AKP'den erken seçim açıklaması
- Baykallar meselesi, AKP’ye geçiş mi?
- Feci kaza! Bir aile yok oldu
- Emekçinin gözü enflasyonda
- 7 yıllık tablo: AKP'nin çöküşü rakamlara yansıdı