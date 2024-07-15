Dicle Nehri’nde mahsur kalan 10 kişilik aile kurtarıldı

Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde, Dicle Nehri kenarında piknik yaparken baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen su nedeniyle aralarında çocukların da bulunduğu mahsur kalan 10 kişilik aile AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 16:45
Dicle Nehri’nde mahsur kalan 10 kişilik aile kurtarıldı
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Eğil ilçesi Selman Köyü’nden geçen Dicle Nehri kenarında piknik yapan 10 kişilik aile, baraj kapaklarının açılmasının ardından su seviyesinin aniden yükselmesiyle mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, bot yardımıyla mahsur kalan aileyi kurtarıp güvenli bölgeye çıkarttı.

Mahsur kalan aile, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde herhangi bir zarar görmeden kurtarıldı.


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