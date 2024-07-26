Dicle Nehri'ne düşen 14 yaşındaki Habip boğuldu

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde arkadaşları ile gezerken Dicle Nehri’ne düşen Habip Çelik (14), boğuldu.

DHA
Yayınlanma: 26.07.2024 - 16:32
Dicle Nehri'ne düşen 14 yaşındaki Habip boğuldu
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Bismil ilçesi kırsal Köseli Mahallesi’nde, öğle saatlerinde arkadaşları ile Dicle Nehri kenarında gezen Habip Çelik iddiaya göre, dengesini kaybedip suya düştü. Bir süre sonra gözden kaybolan Çelik için arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmada Çelik’in cansız bedenine ulaşıldı. Çelik’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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