Dicle Nehri'ne düşen 14 yaşındaki Habip boğuldu
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde arkadaşları ile gezerken Dicle Nehri’ne düşen Habip Çelik (14), boğuldu.
Bismil ilçesi kırsal Köseli Mahallesi’nde, öğle saatlerinde arkadaşları ile Dicle Nehri kenarında gezen Habip Çelik iddiaya göre, dengesini kaybedip suya düştü. Bir süre sonra gözden kaybolan Çelik için arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
Bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmada Çelik’in cansız bedenine ulaşıldı. Çelik’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li Külünk: 'Erdoğan sosyolojisi eriyor'
- İktidara yakın anketçiden 'CHP' açıklaması
- ‘15 büyükşehirin borcu yok’
- 'Oflu duruşuna, ellerine sağlık…'
- 'Erdoğan'ın talimatıyla darbe girişimi var'
- Uçuşlar iptal edilecek
- MHP'li Akçay hastaneye kaldırıldı!
- 'Bu işi çözün, sorumluları hesaba çekin' talimatı
- Türk sporcu ringe çıkmadan elendi!
- ‘Paylaşımlarımı takip eder olmuş!’