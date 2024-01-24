Dicle Nehri’ne düşen kadın, ekipler tarafından kurtarıldı
Diyarbakır’da köprüden Dicle Nehri’ne düşen Gülşen D. (39), AFAD ekiplerince kurtarıldı. Gülşen D., nehirden çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.
Dicle Üniversitesi Köprüsü üzerinde, öğleden sonra Gülşen D., köprüden Dicle Nehri’ne düştü. İhbarla olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, nehirde yaptıkları aramada Gülşen D.’yi düştüğü yerden yaklaşık 100 metre ileride buldu.
Gülşen D. ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.
İlk müdahalesi yapılan Gülşen D., ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
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