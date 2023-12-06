Kardeşiyle Dicle Nehri’ne atlamıştı... Zelin’den acı haber

Yayınlanma: 06.12.2023 - 19:51

Güncelleme: 06.12.2023 - 19:59

Şırnak'ta, Dicle Nehri'ne atlayan iki kardeşten biri olan ve kaybolan 14 yaşındaki Zelin Ç.'nin cansız bedenine, arama-kurtarma çalışmalarının 10'uncu gününde Suriye’de ulaşıldı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA!

Şırnak AFAD İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cizre ilçesinde 27.11.2023 tarihinde yaşanan boğulma olayında, kayıp kızımızın Suriyenin Hani köyünde bulunduğu bilgisi alınmıştır. 10 günden beri Şırnak AFAD koordinasyonunda aralıksız canla başla çalışan bütün ekiplerimize, Diyarbakır AFAD, Elazığ AFAD, Van Emniyeti, Cizre Belediyesi, Cizre Kaymakamlığı, Cizre Emniyeti, Şırnak AFAD çalışanlarına ve Kızılaya şükranlarımızı sunuyoruz. Kayıp şahsın ailesine sabır diliyoruz."

Çocukların amcası İdris Çalış da, yeğenlerinin 8 yıldır anne ile babalarından uzak kaldıklarını ve bu yüzden bu yola başvurduklarını düşündüğünü söyledi.

NE OLMUŞTU?

Cizre ilçesinde 27 Kasım'da, kız kardeşler Zilan ve Zelin Ç. Dicle Nehri'ne atladı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerle nehre giren bölge halkı, Zilan'ı kurtardı. İlk müdahalesinin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zilan'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü aktarıldı.