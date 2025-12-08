Dicle Üniversitesi'nde 'bıçak parası' iddiasıyla yargılanan doktora tahliye

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’nde çalışan Doç. Dr. Kafadar’ın yaklaşık 2 bin hastadan toplamda 14 milyon lirayı aşan miktarda bıçak parası aldığı iddiaları üzerine hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın ardından 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Kafadar, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Kafadar'ın, avukatlarının yaptığı itiraz sonucunda geçen hafta cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.
Hakkındaki yargılama devam eden Kafadar’ın, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’ndeki görevine döndüğü belirtildi.
Kafadar hakkında üniversite tarafından yürütülen idari soruşturmanın ise sürdüğü kaydedildi.