Yayınlanma: 06.08.2023 - 10:50

Güncelleme: 06.08.2023 - 10:50

Didem Soydan yaptığı açıklamalarla gündeme oturdu. "Aşık olduğum tek bir kişi var, hâlâ da ona aşığım. Aşık olduğum kişi hâlâ aynı. İsmini veremem çünkü kendisinin ailesi var." diyen Didem Soydan'a yurttaşlardan tepki yağdı. Peki, Didem Soydan kimdir, kaç yaşında, nereli? Didem Soydan hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

DİDEM SOYDAN KİM?

Didem Soydan, 1984 yılında İstanbul’da doğdu. Anne tarafı Bulgaristan ve Yunanistan göçmeni, babası ise Arnavutluk'tan göç etmiş bir ailenin çocuğu. Üniversite yıllarında Ümit Ünal tarafından modellik teklifi alması ile modellik kariyerine başladı. İstanbul'da düzenlenen moda haftaları kapsamındaki Fashion Week defilelerinde tasarımcıların en çok tercih ettiği modeller arasında yer aldı.

1 Nisan 2014 tarihinde İtalya`nın Verona kentinde düzenlenen Uluslararası Calzedonia Summer Show`da Didem Soydan da podyuma çıktı. Calzedonia Summer Show da podyuma çıkan ilk Türk manken oldu. 2012 yılında oyunculukla tanıştı.

5 Şubat 2015 tarihinde piyasaya çıkan Cem Adrian'ın albümü "Siyah Bir Veda Öpücüğü"nde yer alan "Yalnızlık" şarkısına çektiği klipte Didem Soydan da rol aldı. 2015 yılında "Aşk Yeniden" adlı dizide Özge Özpirinçci, baş rollerini Buğra Gülsoy, Mert Öcal ve Didem Soydan ile paylaştı.

DİDEM SOYDAN HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

2015 Aşk Yeniden - İrem

2014 Mutlak Adalet - Memur

2013 Güzel Çirkin - Lena

2013 Aramızda Kalsın - Yelda

2012 Uçurum

2012 Bir Hikayem Var