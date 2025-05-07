Didim Belediye Başkanı Gençay'dan, Özgür Özel'e ziyaret

Yayınlanma: 07.05.2025 - 09:33

Güncelleme: 07.05.2025 - 09:34

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti.



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette Başkan Gençay, Didim Belediyesi’nin yapmış olduğu çalışmaları ve yapılacak projeleri CHP lideri Özgür Özel ile paylaştı.

"BİR KEZ DAHA GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİ İLETİYORUM"

Ziyaretle ilgili değerlendirme yapan Başkan Gençay, "Genel Başkanımız Özgür Özel’i makamında ziyaret ettim. Göreve başladığımız günden bu yana Didim için özveriyle yürüttüğümüz çalışmaları, projelerimizi ve hayata geçirdiğimiz hizmetleri kendisiyle paylaştım. Nazik ev sahipliği ve kıymetli destekleri için teşekkür ediyor, bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.