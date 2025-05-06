Saldırgan Tengioğlu'nun savcılık ifadesi ortaya çıktı: 'Özgür Özel'in girişini ve çıkışını beklemedim'

Yayınlanma: 06.05.2025 - 15:02

Güncelleme: 06.05.2025 - 15:06

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık ifadesi tamamlanan Tengioğlu, ''kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama'' suçundan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Saldırganın savcılıkta verdiği ifade de ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, savcı saldırgana, "İzlenilen kamera görüntülerinde bankta oturduğunuz esnada hazırlık hareketi mahiyetinde ellerinizi ve kollarınızı açma germe hareketleri yaptığınız görülmüştür" diyerek yaptığı harketlerin nedenini sordu.

"UZUN SÜRE SABİT KALAMAM"

Saldırgan bu soruya 66 yaşında olduğunu anımsatarak "Cezaevinde kaldığım süreçte dahi sürekli spor yapıp, hareket etmeye dikkat ederim. Bulunduğum yerde uzun süre sabit kalamam. Nezarethane görüntülerini de incelerseniz orada da sürekli hareket ettiğim görülecektir. Yapmış olduğum bu hareketler bir hazırlık hareket değil, o an bankta oturup sabit kaldığım için yapmış olduğum hareketlerden ibaretlerdir" diye karşılık verdi.

"HERHANGİ BİR İRADEM MEVCUT DEĞİLDİ"

Emniyet ifadesinde olduğu gibi daha önce işlediği suçları da anlatan Selçuk Tengioğlu'nun, Özgür Özel'e yönelik saldırıya ilişkin şunları söylediği öğrenildi:

"04/05/2025 günü saat 08.30 sıralarında kalmış olduğum aparttaki odamda uyandım. Duşumu aldıktan sonra Taksim meydana doğru yürümeye başladım, Taksim'e giderken saat 10.00 sıralarında daha önce çamaşırhanesinde çalıştığım Urfalı Apo isimli şahsın şu an ismini hatırlamadığım otelinde kahvaltımı yaptım. Kahvaltı yaptıktan sonra Taksim'e hem vakit geçirmek hem de iş aramak maksadıyla yürürken Taksim meydan civarında kalabalık bir insan topluluğu gördüm. Orada bulunan birine kalabalığın nedenini sorduğumda Sırrı Süreyya Önder'in cenazesinin Atatürk Kültür Merkezi'ne getirileceğini, kalabalığın bu sebeple olduğunu öğrendim. Son dönemlerde Sırrı Süreyya Önder'in 'Terörsüz Türkiye' için yapmış olduğu çalışmalardan ve çabalarından dolayı sempati duyduğum için orada bulunmak istedim. Bundan dolayı Atatürk Kültür Merkezi'ne doğru yürüdüm. Atatürk Kültür Merkezi önündeki alana geldim. Alana geldiğim esnada Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Özgür Özel 'in orada olup olmayacağını bilmiyordum. Alanda bir ara kalabalık bir heyetle Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Özgür Özel'in alana giriş yaptığını gördüm. Kendisi alana girdiğinde ben dışarıda beklemekteydim. Alana girdiği esnada veya devamında saldırı yapacağıma ilişkin herhangi bir iradem mevcut değildi. Bunu da planlamadım."

"ÖZEL'İN GİRİŞİNİ VEYA ÇIKIŞINI BEKLEMEM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Fiili saldırıdan önce yaklaşık 2,5-3 saat süreyle alanda beklemesine ilişkin ise saldırganın, "Ben yukarıda da beyan ettiğim üzere iş aramak için o gün Taksim'e çıkmıştım. Ancak orada kalabalığı görünce ve oradan öğrendiğim üzere Sırrı Süreyya Önder'in cenaze merasimi olması münasebetiyle törene katılmak istedim. Bu nedenle tören bitene kadar da alanda kaldım. Yaklaşık 2-3 saat alanda beklemem bunun üzerinedir. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in girişini veya çıkışını beklemem söz konusu değildir. Kaldı ki ben programa katılacağını bilmiyordum. Alanda tesadüfen gördüm. Alanda beklediğim esnada kamera görüntülerinden de görüleceği üzere Atatürk Kültür Merkezi'nin içerisindeki törenden görüntüleri yanımdaki şahısların telefonundan bir müddet izledim. Bu arada geçen sürenin farkında değilim. Ben alanda gezerken bir anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in karşımdan geldiğini gördüm. Bunun üzerine kendisinin daha önceden devlet makamlarına yönelik tehditvari söylemleri bulunması nedeniyle yanından geçerken bir anda plansız bir şekilde kendisine yüzüne doğru bir tokat vurdum. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Ancak olay tamamen anlık bir refleksle gerçekleşmiştir. Daha öncesinde planlanmış veya organize edilen bir olay değildir" dediği öğrenildi.

"BANA TALİMAT VEREN KİMSE OLMAMIŞTIR"

Savcılıkta saldırgana "Olay günü veya öncesinde söz konusu eylemi gerçekleştirmenize yönelik size herhangi bir telkinde bulunan, talimat veren veya yönlendiren şahıs oldu mu? Olay günü ve öncesinde kimseyle görüştünüz mü?" sorusunun da yöneltildiği, saldırganın da bu soruya, "Yukarıda da bahsettiğim gibi olay tamamen anlık bir refleksle gerçekleşmiştir. Beni yönlendiren veya bana talimat veren kimse olmamıştır. Olay günü de aparttan çıkıp, Taksim Meydanı'na doğru yürürken sadece kahvaltı yaptığımı belirttiğim mekanda çalışan ismini bilmediğim yabancı uyruklu bir şahısla selamlaştım. Şahıs Türkçe bilmediği için fazla konuşmadık" dediği kaydedildi.

''İBB'DEN 4 BİN TL VE 2 BİN TL OLMAK ÜZERE YARDIM ALDIM''

Savcılıkta saldırgan Selçuk Tengioğlu'na MASAK raporuyla ilgilide soru yöneltildiği kaydedildi. Saldırganın bu soruya, "MASAK raporunda tespit edilen hususlar doğrudur. Ben hem Antalya oteller bölgesinde hem de İstanbul'da günlük çalıştığım dönemlerde kazanmış olduğum tüm paraları dövize çevirir ve biriktirirdim. Daha sonra bu biriktirmiş olduğum meblağı Garanti Bankası'na yatırdım. Daha sonra buradan parayı çekerek biriktirmiş olduğum meblağyla birlikte 7500 USD'yi Yapı Kredi Bankası'na yatırdım. Yaklaşık 4-5 ay olmuştur. Bu parayı da vadeli hesaba yatırdım. Buradan gelen getiri, yaşlılık aylığı ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfının 3 ayda bir vermiş olduğu yardımlarla geçimimi sağlamaktayım. Bunun yanı sıra İBB'den de 4 bin TL ve 2 bin TL olmak üzere yardım aldım. Bunun haricinde günü birlik işlerde de çalışmaktayım. Masraf olarak sadece aylık 3 bin 500 TL kaldığım aparta para vermekteyim. Bunun haricinde herhangi bir masrafım olmadığı için para biriktirmiştim. Biriktirmiş olduğum parayı herhangi bir şey karşılığında kimsenin bana vermesi söz konusu değildir. Yukarıda beyan ettiğim gibi olayı anlık duygusal bir durum içerisinde olamam sebebiyle gerçekleştirdim. Planlı bir eylem değildir. Ani gelişen bir olaydır. Bu aşamada söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" yanıtını verdiği öğrenildi.