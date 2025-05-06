Yayınlanma: 06.05.2025 - 19:19

Güncelleme: 06.05.2025 - 19:21

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’e, Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni sonrasında yumruklu bir saldırı yapan Selçuk Tengioğlu’nun 5 yıl önce verdiği sokak röportajı ortaya çıktı.

Söz konusu röportaj sırasında Tengioğlu, "Sedat Peker dese ki 'canlı bomba ol', olmazsam şerefsizim" , "Derin devlete ihtiyacımız var" gibi ifadeler kullanıyor.

Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun 5 yıl önceki sokak röportajı ortaya çıktı



‘Sedat Peker’ ve ‘Yasin Hayal’ ayrıntıları!https://t.co/U5QQP3E5WV pic.twitter.com/cn4lGOnnYf — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) May 6, 2025

Tengioğlu şunları söylemiş:

"İstanbul Bayrampaşa'da 2004'te yatıyordum. Yasin Hayal ile beraber yatıyordum. Bir de çok güzel değerli insanlar vardı. Onların ismini vermeyeceğim.

Ben Yasin Hayal'e çok güzel bir kıyak yaptım. O çocuğun elini yüzünü keseceklerdi Bayrampaşa'da. Ben engelledim diye çocuk bana tav oldu. Yani çocuk benim yanımdan ayrılmıyordu. Yasin Hayal bana içini döktü. 'Selçuk abi beni derin devlet kullanacak, ben kullanacağımı biliyorum ama ben isim peşindeyim. Birilerini öldürttürecek bana devlet. Ben de devletin o hassas tarafından faydalanıp isim yapacağım' dedi.

Ama çocuk ne oldu? Bu vatandaş ismini biliyorsunuz. O adamı öldürdüler ama devlet ne yaptı? Derin devletin makamları değişince şimdi çocuk cezaevinde perişan durumda. Ya kardeşim ya derin devlete adam gibi sahip çıkın ya derin devletin kafasını kesin. Yani şimdi sen beni derin devlet yapıyorsun, vatansever yapıyorsun. Düne kadar Sedat Peker'in arkasında vali, kaymakam böyle duruyordu. Devletin koruması vardı arkasında. Ondan sonra Sedat ile ters düştü. Kendi ülkesinden neredeyse dışarıya kaçırdılar. Yani onun için derin devlet olsun ama adam gibi olsun.

Sedat Peker'e diyorlar ki mafyasın. Ülkücü gençlik seviyor bu adamı. Bu adamı kıskandılar. Bu adamın önünü kestiler. Benim gibi bir adama Sedat Peker dese ki git canlı bomba ol, olmazsam şerefsizim. Adam ülkeyi seviyor, bayrağı seviyor.

Biz bu ülkeyi seviyoruz. Ama vatanımıza, bayrağımıza, milletimize devletimize yanlış düşünenleri de Sedat Peker gibi insanlar onların hakkını verir."