Didim sahilinde kıyıya vurmuş bir erkek cesedi daha bulundu
Aydın’ın Didim ilçesinde dün sahilde bir erkek cesedi bulunmasının ardından, bugün bir erkek cesedi daha kıyıya vurdu.
Aydın’ın Didim ilçesi Mavişehir Mahallesi Denizli Öğretmenler Sitesi sahilinde bir ceset bulundu.
Cesedin sahile balık tutmaya gelen bir yurttaş tarafından fark edilmesinin ardından olayla ilgili olarak Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cansız beden Belediye Cenaze Müdürlüğü ekiplerince denizden çıkartıldı.
Cenaze aracıyla Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırılan erkek cesedinin geçtiğimiz günlerde batan bottaki kayıp mültecilerden olduğu tahmin ediliyor.
Didim’de dün başka bir sahilde de erkek cesedi bulunmuştu.
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