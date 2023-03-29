Didim sahilinde kıyıya vurmuş bir erkek cesedi daha bulundu

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 13:53

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 14:06

Aydın’ın Didim ilçesi Mavişehir Mahallesi Denizli Öğretmenler Sitesi sahilinde bir ceset bulundu.

Cesedin sahile balık tutmaya gelen bir yurttaş tarafından fark edilmesinin ardından olayla ilgili olarak Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cansız beden Belediye Cenaze Müdürlüğü ekiplerince denizden çıkartıldı.

Cenaze aracıyla Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırılan erkek cesedinin geçtiğimiz günlerde batan bottaki kayıp mültecilerden olduğu tahmin ediliyor.

Didim’de dün başka bir sahilde de erkek cesedi bulunmuştu.