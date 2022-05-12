Didim VegFeste sayılı günler kaldı!

12 Mayıs 2022 Perşembe, 17:23

Barselona'nın ardından 'Vegan Dostu' statüsünü kazanan ikinci kent olan Didim, Didim Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Didim VegFest için gün sayıyor. İlk olarak 2017'de düzenlenen ve bu yıl 4'üncü kez misafirlerine kapılarını açacak olan Didim VegFest, 20-21-22 Mayıs tarihlerinde misafirlerini ağırlayacak.

Son yıllarda dünyada daha fazla kabul görmeye başlayan veganlık veya veganizim, hayvanların kullanılmasıyla elde edilen gıdaları, giyecekleri ve diğer ürünlerin kullanılmasını reddediyor. Bunların yerine meyve, sebze, kuru baklagil ve tahıl ürünleri gibi besinler tüketiliyor. 20 Mayıs'ta başlayacak olan Didim VegFest de, Didim ile özdeşleşen Apolon Tapınağı'nın yanındaki tarihsel yolda kapılarını açacak. Bu yıl düzenlenecek olan paneller, söyleşiler, film gösterimleri ve atölyeler kapsamında alanında uzman bir çok isim ağırlanacak.

GELENEKSEL YEMEKLERİMİZ DÜNYA MUTFAĞIYLA BULUŞACAK

Geçmişte vegan kokoreç, lahmacun, baklava ve mantı gibi birçok geleneksel Türk lezzetini misafirleri ile buluşturan Didim VegFest, dünya mutfağını da bünyesinde barındıracak. Onlarca stantta vegan yemekleri ve yerel lezzetler ziyaretçilere sunulacak. Bunlar ile birlikte Ege mutfağının vazgeçilmez lezzetleri enginar, kabak çiçeği dolması, zeytinyağlılar ile Didim'e özgü lezzetler misafirlere tattırılacak.

YÜZ BİNLERCE VATANDAŞ KATILACAK

Son olarak 2019 yılında düzenlenen ve ardından pandemi nedeniyle ara verilen festivale yüz binlerce katılımcının gelmesi bekleniyor. 2019 yılında düzenlenen festivalde 200 binden fazla misafiri ağırlayan Didim, bu yıl katılımcı sayısını katlamayı hedefliyor.

Veganizmin tüm detaylarıyla işlendiği festivalde mezbaha gerçeklerinden, hayvanların çalıştırılmasına, hayvan haklarından, türcülüğe kadar uzanan konularda paneller de düzenlenecek.

"HERKESİ DİDİM'E BEKLİYORUZ"

Festival hakkında bilgi vererek tüm yurttaşları Didim'e davet eden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Ege sadece tarihiyle değil, kendine özgü mutfağıyla da büyük bir mirasa sahip. Biz bir festival aracılığıyla bu mirasa sahip çıkıyoruz. Bunu yaparken de yine güzel bir amaca hizmet ederek hayvanların da bir can taşıdığını, bizler gibi hissettiğini anlatmaya çalışıyoruz. Festivalin amacına ulaştığını sosyal medyadan, sokaktaki insanların ilgisinden görebiliyoruz. Festival büyüyerek gelişmeye devam edecektir. Doğal ve tarihi güzellikleriyle Ege'nin incisi olan Didim’e herkesi bekliyoruz" dedi.

DİDİM VEGFEST 2022 PROGRAMI





20 MAYIS 2022 CUMA

11.00 Açılış (Bando, Animatörler, Halk Oyunları)

11.00 Çocuk Atölyesi (Gün Boyu) Müzikli Eğlence, Yüz Boyama, Seramik, Satranç, Akıl ve Zeka Oyunları ve Daha Fazlası)

12.00 Apollon Ateşinde Vegan Lezzetler (Sürpriz Vegan Şeflerle - Mutfak Atölyesi)

13.00 Söyleşi / Kabak Sahne Sevil Baştürk (İklim ve Çevre)

14.00 Vegfest Hayvan Özgürlüğü Geleneksel Karma Sergileri 2022 (Taş Ev)

(Küratör Özlem Gök, Sanatçılar Ayşe Aygün, Melisa Kılıç, Müge Akçakoca, Özlem Gök, Seda Gazioğlu

Yusuf Emre Yalçın / Anima - Film Gösterimi

Seda Gazioğlu / Kimiz Ki Biz - Video Klip Gösterimi)

15.00 Söyleşi / Kabak Sahne -Kerem Daşkıran (Bitkisel Beslenme ve Spor)

15.30 Vegan Lezzetler Sos Yarışması (Mutfak Atölyesi)

16.00 Apollon Ateşinde Vegan Lezzetler (Sürpriz Vegan Şeflerle - Mutfak Atölyesi)

17.00 Söyleşi / Kabak Sahne Elida Zerri (Vegan Çocuk Hikayeleri)

18.00 Müzik Dinletisi / Kabak Sahne Atilla Volga

18.00 Apollon Ateşinde Vegan Lezzetler (Sürpriz Vegan Şeflerle - Mutfak Atölyesi)

21.00 Konser / Pınar Keleş





21 MAYIS 2022 CUMARTESİ

10.00 Kutsal Yol Yürüyüşü (Akköy)

10.00 - 12.00 Çocuk Atölyesi (Dolgu Oyuncak Eşleştirme, Taş ve Bez Çanta Boyama, Tohum Dikimi ve Daha Fazlası)

11.00 Söyleşi / Kabak Sahne - Derya Manav (Vegan Beslenme ve Sağlık)

12.00 Söyleşi / Kabak Sahne - Cihan Baltepe (Bitkisel Et Alternatifleri)

12.30 Apollon Ateşinde Vegan Mangal (Mutfak Atölyesi)

13.00 - 15.00 Çocuk Atölyesi (Doğadan Tasarımlar, Mini Clup Dans, Drama, Çömlek, Geri Dönüşüm Etkinlikleri ve Daha Fazlası)

14.00 Söyleşi / Kabak Sahne - Zülâl Kalkandelen (Vegan Devrimi ve Hayvan Özgürlüğü)

14.00 Kutsal Yol / Sertifika Töreni (Limon Sahne)

15.00 Söyleşi / Kabak Sahne - Prof. Dr. Vedat Bayer (Vegan Beslenmenin Kalp Damar Sağlığına Etkisi)

16.00 Apollon Ateşinde Vegan Lezzetler (Sürpriz Vegan Şeflerle - Mutfak Atölyesi)

16.00 - 18.00 Çocuk Atölyesi (Çim Adam, Tuz Seramik, Boncuk Bileklik, Sanat Etkinlikleri ve Daha Fazlası)

17.00 Söyleşi / Kabak Sahne - Diyetisyen Meltem Erbaş (Vegan Beslenme)

17.00 Zülal Kalkandelen / İmza Günü (Yeni İnsan Yayın Evi Standı)

17.30 Sağlıklı Yaşam Atölyesi Pilates - Pınar Aygün Erman (Okul Çevresi)

17.30 Vegan Dürüm Guinness Rekor Denemesi / 50 Metrelik Vegan Dürüm Yapımı (Mutfak Atölyesi)

18.00 Söyleşi / Kabak Sahne - Av. Barış Karlı - Av. Hülya Yalçın (Hayvanlara Adalet Derneği)

18.30 Dünya Didim’de Nefes Alıyor Neslihan Yavuzcan (Konser Alanı)

19.30 Konser / Atilla Volga

21.00 Konser / Ceylan Ertem





22 MAYIS 2022 PAZAR

10:00 Sağlıklı Yaşam Atölyesi - Pınar Aygün Erman ile Pilates (Okul Çevresi)

11.00 Apollon Ateşinde Vegan Lezzetler (Sürpriz Vegan Şeflerle - Mutfak Atölyesi)

11.00 Söyleşi / Kabak Sahne Uzm. Dr. Mutse Banzragch (Bitkisel Bazlı Beslenme, Kanser, Uzun Ömür İlişkisi)

12.00 Vegfest Hayvan Özgürlüğü Geleneksel Karma Sergileri 2022 Sanatçı Konuşmaları ve Vegan Sanat Paneli (Taş Ev)

Moderatör ve Konuşmacı Doç. Özlem Gök (ERÜ GSF) ve Sergi Sanatçıları (Ayşe Aygün, Melisa Kılıç, Müge Akçakoca, Seda Gazioğlu)

13.00 - 15.00 Çocuk Atölyesi (Anahtarlık Boyama, Yüz Boyama, Alçı, Taş Boyama, Sanat Etkinlikleri ve Daha Fazlası)

13.00 Söyleşi / Kabak Sahne - Opr. Dr. İlter Yenidede (Bitkisel Beslenme ve Kadın Sağlığı)

13.30 Apollon Ateşinde Vegan Lezzetler (Sürpriz Vegan Şeflerle - Mutfak Atölyesi)

14.00 Müzik Dinletisi - Kabak Sahne / Atlasfolk Kültür Sanat Kulübü Ritim Topluluğu

15.30 Apollon Ateşinde Vegan Lezzetler (Sürpriz Vegan Şeflerle - Mutfak Atölyesi)

17.00 Festival Kapanışı